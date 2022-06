AfD-Parteitag im Juli

AfD-Landesvorsitz in Baden-Württemberg: Wer folgt auf Alice Weidel

Die AfD-Landesvorsitzende Alice Weidel tritt in Baden-Württemberg im Juli nicht mehr auf dem Parteitag für ihr Amt an. Die Nachfolgediskussion ist längst entbrannt. Wie geht es weiter in der Partei?