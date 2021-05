Ausnahmeregeln für Abiturienten im Corona-Krisenjahr

Es ist ein besonderer Abitur-Jahrgang. Wer in diesen Mai-Tagen in die Prüfungen geht, der hat ein Schuljahr im Ausnahmezustand hinter sich, mit langen Phasen des Fernunterrichts und der Isolation. Deshalb gelten für die Abiturienten des Corona-Jahres 2021 auch Ausnahmeregeln.

Das Kultusministerium hat mehrere Erleichterungen erlassen. Das fängt schon beim Prüfungstermin an.

Normalerweise hätten die baden-württembergischen Abiturienten am Abend des 4. Mai kräftig feiern können, dass sie ihr „Schriftliches“ hinter sich haben. Nun aber fängt der Abi-Stress an diesem Termin erst an. Die schriftliche Prüfungsphase wurde von Mitte April nach hinten verschoben. Auch in den anderen Schularten verlegte das Land die Termine um zwei bis drei Wochen, um den Schülern mehr Vorbereitungszeit einzuräumen.