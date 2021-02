Der Rechtsanwalt aus Berlin hatte den Termin vor dem Arbeitsgericht Stuttgart im wahrsten Sinne des Wortes verpennt. In seinem Terminkalender hatte er ihn unter einem anderen Datum eingetragen. Doch die Verhandlung musste dennoch nicht ausfallen. Richter Johannes Bader schaltete den Anwalt einfach per Web-Cam hinzu. Im T-Shirt nahm er aus dem heimischen Arbeitszimmer an der Verhandlung teil. Nach 20 Minuten war der Vergleich perfekt.

Alle waren zufrieden. Der Termin konnte wie geplant stattfinden und der Anwalt musste nicht wegen 20 Minuten von Berlin nach Stuttgart fliegen. „Nach einem Jahr Corona-Pandemie kann jeder Videokonferenz“, sagt Johannes Bader, „ob man es privat macht oder als Gerichtsverhandlung, das ist vom Grundsatz kein Unterschied.“

Verhandlungen im 20-Minuten-Takt