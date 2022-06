Ein Gewitter ist am Donnerstagabend über Baden-Württemberg gezogen. Die Rettungskräfte rückten zu zahlreichen Einsätzen aus. Und erneut warnt der Deutsche Wetterdienst vor Gewittern.

Der 64-Jährige sei zusammen mit seiner Ehefrau und dem Jagdhund am Donnerstagabend in einem Park spazieren gegangen, als plötzlich durch ein aufziehendes Gewitter eine Eiche samt Wurzeln umgestürzt sei, teilte die Polizei mit. Die Frau blieb den Angaben zufolge bei dem Unglück in Baden-Württemberg unverletzt.

Erst am Montag war bei einem Unwetter in Bayern ein 53 Jahre alter Radfahrer von einem Baum erschlagen worden – ebenfalls vor den Augen der überlebenden Ehefrau.

In Freiburg stürzte am Donnerstagabend zudem ein 30-Meter-Baum um, der zwei Autos unter sich begrub. Menschen seien dabei nicht verletzt worden.

Insgesamt sei es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg zu rund 30 wetterbedingten Polizeieinsätzen innerhalb einer Stunde gekommen. Meist seien umfallende Bauzäune, herabfallende Ziegel oder umstürzende Bäume gemeldet worden, hieß es. Im Stadtzentrum kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

In Bühl-Neusatz brennt eine Hütte

In Karlsruhe sorgte das Gewitter für 15 Einsätze, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. In der Nordstadt stürzten Teile eines Carport-Daches herunter und beschädigten drei Autos. Außerdem seien die Einsatzkräfte zu mehreren umgestürzten Bäumen oder eingedrückten Bauzäunen ausgerückt

Im Bühl-Neusatz (Kreis Rastatt) brannte ein Geräteschuppen nieder. Vermutlich durch Blitzeinschlag, so ein Polizeisprecher am Morgen. Verletzte gab es keine, der Schaden wird auf 25.000 geschätzt. Alles in allem sei die Region im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Offenburg glimpflich davongekommen.

Wetterdienst warnt erneut vor Gewittern

Durch umgefallene Bäume kam es zudem zu Behinderungen im Bahnverkehr. Da Bäume auf Oberleitungen und Gleise stürzten, wurde die Bahnstrecke zwischen Konstanz und Allensbach gesperrt und konnte nicht mehr befahren werden.

Unwetter mit Starkregen und Hagel erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch für Freitag. Während am Vormittag nur einzelne Wolken aufziehen und es trocken bleibt, soll der Himmel im Laufe des Tages immer bedeckter werden und bereits am Nachmittag können Gewitterwolken aufziehen. Dann soll es erneut stark regnen und teilweise können Hagelkörner fallen.

Die Temperaturen liegen laut DWD zunächst zwischen 21 Grad im Bergland und 27 Grad bei Mannheim. Später sinken sie auf maximal zwölf Grad.