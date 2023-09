Im Zeichen der Hyperinflation

Herbstunruhen 1923: Auf die Heldin von Lahr wartet das Zuchthaus

Der Staatsanwalt ermittelt gegen eine badische Landtagsabgeordnete. Bei den Herbstunruhen im Inflationsjahr 1923 soll Frieda Unger in Lahr Unternehmer bedroht haben. Und dann ist da auch noch ein ominöser Brief. Hat die Kommunistin in hochverräterischer Absicht gehandelt?