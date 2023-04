Zur Krönung von König Charles III. in London wird auch die Verwandtschaft aus Baden-Württemberg erwartet. Aus Salem reisen Bernhard Markgraf von Baden und seine Ehefrau, Prinzessin Stephanie, an.

Die Chefs der Häuser Baden und Hohenlohe-Langenburg haben eigenen Angaben nach Einladungen erhalten. Aus Salem (Bodenseekreis) nehmen Bernhard Markgraf von Baden und seine Ehefrau Stephanie an den Krönungsfeierlichkeiten teil. Das teilte ein Sprecher des Hauses mit. Beide würden dem außerordentlichen Ereignis mit Freude und Spannung entgegenblicken.

Britisch-Badische Familienallianz

Das britische Königshaus ist durch Prinz Philips Mutter eng mit dem Haus Baden verwandt. Die Großmütter von König Charles III. und Bernhard Markgraf von Baden waren Schwestern und auch bei den Krönungen von Georg V. und Elizabeth II. war das Haus Baden schon dabei. „Unsere Familie blickt auf eine inzwischen lange Tradition der Teilnahme an Krönungsfeiern zurück“, erklärte Bernhard Markgraf von Baden.

Auch das Haus Hohenlohe-Langenburg ist seit vielen Generationen eng mit dem englischen Königshaus verwandt. König Charles III. ist der Onkel von Philipp Fürst zu Hohenlohe-Langenburg. Er will zusammen mit seiner Ehefrau Saskia an den Feierlichkeiten teilnehmen. Für das Haus in Langenburg (Schwäbisch Hall) ist es seit 1821 die siebte Krönung im britischen Königshaus.

König Charles (74) soll am 6. Mai offiziell gekrönt werden. 2.000 Gäste, unter ihnen Bernhard Markgraf von Baden samt Ehefrau, sind zu der Zeremonie in der Londoner Westminster Abbey geladen.