Gastgewerbe

„Bierpreisbremse“ in Schwäbisch-Hall: Thekenwitz oder bierernster Beschluss?

So wirklich bierernst kann es der Gemeinderat in Schwäbisch Hall eigentlich nicht gemeint haben, als er überraschend den Bierpreis deckelte. Egal, die Preisbremse am Zapfhahn hätte umgesetzt werden müssen. Hätte, denn die peinlich berührten Stadträte können aufatmen.