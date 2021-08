Das ist die 100-Tage-Bilanz der Landesregierung in Baden-Württemberg

In den vergangenen Tagen haben die Oppositionsfraktionen scharfe Kritik angesichts der ersten 100 Tage der neuen Landesregierung geäußert. Am Dienstag legten nun die Regierungsfraktionen nach - und zogen naturgemäß eine völlig andere Bilanz der Politik in Stuttgart.

Sonne, Wolken und frischer Wind am Neckarufer in einem trendigen Bootsclub, an den Hängen die Reben im satten Grün – die grün-schwarze Koalition legt erkennbares Bemühen darin, ihre Politik optimal in ihrem Sinne bildlich zu umrahmen.

Während man für die Vorstellung des Koalitionsvertrages im Mai noch eine kühle High-Tech-Halle der Universität Stuttgart wählte, ist es nun für die 100-Tage-Bilanz des wiederaufgelegten Regierungsbündnisses das Idyll am Neckarufer in Stuttgart.

Die Botschaften der Fraktionsvorsitzenden Andreas Schwarz (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) sind klar. Zwischen den beiden sommerlich aufgeräumten Fraktionsvorsitzenden stimmt das Klima, soll signalisiert werden.