Bis zu 2.250 Euro monatlich für eine Obdachlosenunterkunft – was Familien in Forst und Pfinztal zahlen, wäre auf dem freien Markt Mietwucher. Das sagen die Gemeinden zu den hohen Kosten.

„In der Zeitung habe ich es gelesen. Mein erster Gedanke: Das geht doch nicht. Das ist absolut unverhältnismäßig.“ Nun hätte der 83-jährige Mann aus Bruchsal die Zeitung beiseitelegen können. Dann wäre für ihn, wenn auch kopfschüttelnd, die Geschichte erledigt gewesen.

Dabei beließ er es aber nicht. Er fasste einen Entschluss: Der Familie muss geholfen werden. „Das kann nicht sein, dass eine Familie mit vier Kindern in einer Obdachlosenunterkunft monatlich 1.422 Euro bezahlt.“ Genau davon las er in den BNN – von einer syrischen Familie in Pfinztal, untergebracht in einer Obdachlosenunterkunft der Gemeinde.

Vor wenigen Monaten waren es noch 1.188 Euro an Gebühren gewesen. Dann flatterte der Familie eine Erhöhung ins Haus. „Den Betrag für die Erhöhung übernehme ich. Und das monatlich, solange bis die Familie eine neue Wohnung gefunden hat“, sagte sich der Bruchsaler, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. „Das muss nicht sein. Das mit meinem Namen ist nicht wichtig.“