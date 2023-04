Am 14. April startet die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim. Mit der Seilbahn zu Pinguinen und Kaimanen: Die Buga lockt mit vielen Highlights. Alles, was Besucher zu Öffnungszeiten, Tickets und Angeboten wissen sollten, hier im Überblick.

Pinguine, Tropenhaus oder Seilbahn: Die Liste an Attraktionen, die auf der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim um den Titel „Besucherliebling“ konkurrieren, ist lang. Mit der Gartenbauausstellung will die Stadt an den Erfolg der letzten Buga im Jahr 1975 anknüpfen.

Die hatte damals zu einer nachhaltigen Veränderung im Stadtbild geführt. Der Luisenpark und der Funkturm haben sich seitdem zu echten Wahrzeichen der Neckarstadt gemausert. Ähnlich nachhaltig soll nun auch die Neuauflage werden.

Für alle, die einen Abstecher machen möchten, beantworten Wolf Goldschmitt und Sibylle Kranich alle Fragen rund um den Besuch der Buga Mannheim.

Bundesgartenschau 2023 – Öffnungszeiten: Wann findet die Buga statt?

Die Bundesgartenschau 2023 ist von Freitag, 14. April, bis Sonntag, 8. Oktober täglich für Besucher geöffnet. Der Einlass an den Haupteingängen (jeweils Nord und Süd) auf Spinelli und im Luisenpark ist von 9 bis 19 Uhr möglich. Zu bestimmten Abendveranstaltungen werden die Öffnungs- und Einlasszeiten bis zu 30 Minuten nach Veranstaltungsbeginn verlängert. Die Seilbahn fährt innerhalb dieser Betriebszeiten.

Die Buga öffnet am 14. April erstmals ihre Tore für Besucher. Zur Eröffnungsveranstaltung wird viel Prominenz aus der Politik erwartet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird die Schau, zusammen mit dem Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Grüne) eröffnen.

Tickets für die Bundesgartenschau 2023: Was kostet der Eintritt?

Besucher der Buga Mannheim haben die Wahl aus drei verschiedenen Ticketoptionen: Tageskarten für 28 Euro pro Erwachsenem ermöglichen den Parkbesuch an einem einzigen Tag innerhalb des Veranstaltungszeitraums. Sie sind der Buga23-Website zufolge nicht an ein Datum gebunden und können an einem beliebigen Tag eingelöst werden.

Das Gleiche gilt für die Zwei-Tageskarte für 43 Euro mit dem Unterschied, dass diese nur für zwei direkt aufeinanderfolgende Besuchstage gültig ist. Eine Familienkarte wird es nicht geben. Kinder bis einschließlich 14 Jahre haben freien Eintritt. Senioren und Studenten erhalten keine gesonderte Ermäßigung.

Tageskarte 28 Euro Zwei-Tageskarte 43 Euro Kinder bis einschließlich 14 Jahre freier Eintritt

Die Besucher können im Buga23-Ticketshop wählen, wie sie ihre Karten erhalten möchten: Zur Wahl steht die Option, sie online als PDF-Datei per E-Mail zugeschickt zu bekommen, um sie selbst auszudrucken oder sie als digitales Ticket auf dem Handy zu nutzen. Wer eine personalisierte Plastikkarte möchte, kann sich diese mit der Post schicken lassen oder die Karten nach Bestellung in einer der Mannheimer Tourist Informationen abholen. Der Vorverkauf läuft bis zum 13. April.

Highlights der Buga Mannheim: Was sollten Besucher nicht verpassen?

Das Kerngelände der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim ist die Konversionsfläche rund um die ehemalige Spinelli-Kaserne. Einst von der deutschen Wehrmacht als Pionierkaserne und nach dem Zweiten Weltkrieg von den US-amerikanischen Streitkräften als Lager genutzt, erstreckt sich der Spinelli-Park im Nordosten der Stadt vom Aubuckel bis zum Stadtteil Käfertal.

Zweites Ausstellungsgelände ist der Luisenpark, der bereits Teil der Buga 1975 war, und mit der so genannten Neuen Parkmitte eine deutliche Aufwertung erfahren soll. Als Verbindungselement verläuft zwischen beiden Parks eine Seilbahn.

Gärten und die große Bühne: Was wird im Spinelli-Park geboten?

Aus den amerikanischen Spinelli Barracks und ihren 80 Hektar Fläche wurden farbenprächtige Gärten, auf denen bei der Buga Mannheim unterschiedliche Gartenbaukonzepte und viele verschiedene Blumen, Pflanzen und Sträucher präsentiert werden.

Die große U-Halle, in der einst Panzer und schweres militärisches Gerät untergebracht waren, ist zum Teil erhalten geblieben. Darin sind – je nach Saison – wechselnde Blumenschauen zu sehen. Außerdem ist hier die Erlebnisgastronomie untergebracht. Auch die große Bühne für Veranstaltungen ist in diesem Teil des Parks.

Der Sport- und Bewegungspark für Kinder und Erwachsene hat Spielgeräte, die Mannheimer Erfindungen zum Thema haben. Abgesehen von den Anlagen „Auto“ und „Aufzug“, greift ein Wasserspielplatz thematisch das Thema Traktor auf, Kletternetze stellen das Thema Vernetzung da. Mehrere röhrenähnliche Spielgeräte erinnern an die in Mannheim erfundene Fernwärme. Insgesamt erstreckt sich der Bewegungspark über eine Länge von 1,3 Kilometern.

Außerdem ein Highlight der Bundesgartenschau 2023: der Panoramasteg. Dabei handelt es sich um eine Konstruktion aus wetterfestem Stahl, die vom Gelände über die Straße hinweg hinein in die Feudenheimer Au ragt. Der rostfarbene 81 Meter lange Panoramasteg steht frei über dem neu angelegten Au-Gewässer und einem künstlich geschaffenen Landschaftsschutzgebiet. Die Aussichtsplattform schwebt in zwölf Metern Höhe.

Luisenpark in Mannheim: Was sind hier die Highlights?

Der Luisenpark wurde in seiner heutigen Form 1975 errichtet. Die große Parkanlage mit See, Tiergehegen und einem chinesischen Pavillon erfreute sich bei Großen und Kleinen seither großer Beliebtheit. Für die Bundesgartenschau 2023 wurde die Mitte des Parks völlig umgestaltet und modernisiert.

Zu den Highlights im Luisenpark gehört sicher die neue Anlage für die Humboldt-Pinguine. Ihr neues Wasserbecken ist mehr als doppelt so groß wie das bisherige. Die Landfläche des Geheges wuchs von 25 auf 300 Quadratmeter. Hier sollen die Tiere auch eigene Nisthöhlen haben. Außerdem kann der neue Pool gekühlt werden, so dass heiße Sommertage kein Problem mehr darstellen.

Dazu kommen 20 weitere Becken, die im Luisenpark künftig eine neue begehbare Unterwasserwelt bilden. Der Neubau besteht aus acht Meerwasser-, einem Brackwasser- und zwölf Süßwasserbecken. Stationen beim Rundgang sind der Neckar, das Mittelmeer, Nord- und Südamerika, Afrika, das Rote Meer sowie Indien, Indonesien, Papua-Neuguinea und Australien.

Und es gibt noch weitere Tiere bei der Buga Mannheim. 13 Meter hoch ist die Spitze der neuen begehbaren Großvoliere, die Störche, Waldrapp, Rote Sichler und viele mehr bewohnen. Durch Bachläufe, Felsen und Bäume wurde das Innere des 1.300 Quadratmeter großen Geheges naturnah gestaltet.

An der Stelle des ehemaligen Schmetterlingshauses entstand zudem ein Südamerikahaus. Besucher erleben hier die Flora und Fauna der Tropen. Neben Schmetterlingen sollen Affen, Kaimane, die zur Unterfamilie der Alligatoren gehören und Reptilien die südamerikanische Tierwelt darstellen.

Auch die beliebten Gondolettas gibt es noch. Seit der Bundesgartenschau 1975 fahren die seilgeführten Bötchen über einen idyllischen Weiher. Eine Runde dauert 50 Minuten und führt gut 1.800 Meter entlang der üppigen Pflanzenwelt.

Was wird kulturell geboten?

Mehrere Kunstprojekte, die im Park verteilt sind, orientieren sich an den vier Leitthemen Klima, Umwelt, Energie und Nahrungssicherung. Dazu haben unterschiedliche Künstler Skulpturen, Installationen, Landart und anderes geschaffen.

Veranstaltungen bei der Buga Mannheim: Diese Promis kommen

Der Mannheimer Comedian Bülent Ceylan, der Liedermacher Joris, die Band ClockClock, der Popsänger Eloy de Jong und Schlagerstar Beatrice Egli werden bei der Bundesgartenschau 2023 auftreten. Außerdem hat ein eigens komponiertes Musical über die Mannheimer Sängerin Joy Fleming Premiere. Den umfangreichen Veranstaltungskalender gibt es auf der Webseite Buga23.de.

Anfahrt zur Buga Mannheim: Wie kommen Besucher zur Bundesgartenschau 2023?

Wo sind die Eingänge?

Insgesamt gibt es vier Zugänge zum Luisenpark. Die genaue Adresse des Haupteingangs auf Spinelli ist bis jetzt bewusst nicht veröffentlicht worden. Da vor Ort wegen akuter Parkraumnot keine Parkplätze angeboten werden, will man so verhindern, dass Besucher mit dem Auto direkt zum Gelände der Buga Mannheim fahren.

An den jeweiligen Haupteingängen und dem Eingang Fernmeldeturm befinden sich die Kassen mit einem Ticketverkauf. An den übrigen Parkeingängen gelingt das Betreten nur automatisch durch Drehkreuze. Hier können jedoch keine Eintrittskarten gekauft werden.

Anfahrt: Wo kann man parken?

Kaum. Rund um die beiden Parks gibt es jedenfalls keine offiziellen Parkplätze für Autos. Der Verkehr wird mit Schildern von den angrenzenden Autobahnen und Bundesstraßen zu einem Großparkplatz am Maimarktgelände gelotst.

Von dort fahren Shuttlebusse täglich zwischen 9 und 19 Uhr zum Ausstellungsgelände. Die Taktung der Busse, die zu den Ausstellungsflächen fahren, ist abhängig vom Aufkommen. Ist das Aufkommen stark, fahren die Busse alle fünf Minuten. Das Parkticket auf dem Maimarktplatz kostet 9,50 Euro vor Ort oder 8,50 Euro im Webshop www.parken-mannheim.de.

Ausnahmen: Besucherinnen und Besucher mit Schwerbehindertenausweis können ihr Fahrzeug direkt an den Parks abstellen. Ansonsten gilt rund um die Buga Parkverbot für alle Fahrzeuge ohne Sondererlaubnis der Stadtverwaltung.

Auf dem Maimarktgelände ist ein Wohnmobilparkplatz vorgesehen, auf dem es eine mobile Toilette und Mülltonnen gibt.

ÖPNV-Anfahrt: Wie komme ich ohne Auto hin?

Vom Mannheimer Hauptbahnhof fährt die Straßenbahn-Sonderlinie Buga-Express zum Ausstellungsgelände Spinelli. Für den Express ist ein Zehn-Minuten-Takt vorgesehen. Außerdem fahren reguläre Straßenbahnen zum Luisenpark.

Der Shuttle vom Parkplatz auf dem Maimarktgelände ist kostenlos. Wer ein Buga-Tagesticket besitzt, ist berechtigt, am eingetragenen Besuchstag bis zum darauffolgenden Tag um 3 Uhr mit allen Bahnen, Bussen und freigegeben Zügen im Verkehrsverbund Rhein-Neckar zu fahren.