700.000 Euro Sachschaden

Dachstuhlbrand in Horb am Neckar zerstört Gebäude

Bei dem Brand eines Dachstuhls in Horb am Neckar ist in der Nacht auf Freitag das Gebäude komplett zerstört wurden. Ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude konnte verhindert und alle Bewohner unverletzt evakuiert werden.