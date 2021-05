Nur knapp vier Jahre Erfahrung als Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen: Finanzminister Danyal Bayaz ist der dienstjüngste Politiker in der grün-schwarzen Ministerriege in Baden-Württemberg. Er verkörpert die personelle Verjüngung, die auch die Basis der Grünen einfordert.

Gleich in seiner ersten Twitter-Nachricht in der neuen Funktion als Baden-Württembergs Finanzminister kann Danyal Bayaz eine Dosis Hoffnung verabreichen: „Die wirtschaftliche Lage stabilisiert sich!“ Der Grund sind Steuerschätzungen, die einen Steuerzuwachs für die Landeskasse in Höhe von 657 Millionen Euro gegenüber den bisherigen Planungen versprechen.

„Wir sind damit noch nicht über den Berg, aber die Richtung stimmt“, twittert Bayaz weiter. Der „Executive Sound“, der Regierungssprech, schreibt ihm ein früherer Mitarbeiter frotzelnd zurück, stehe ihm, den habe er offensichtlich schnell gelernt.

Bis zur Vereidigung am 12. Mai ist der 37-Jährige ein aufstrebender Oppositionspolitiker für den Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen im Bundestag, der sich im Wirecard-Untersuchungsausschuss einen Namen macht. Und der in den sozialen Medien auch mal austeilt – etwa mit der Wortschöpfung „CDU Baku-Württemberg“, die auf die fragwürdige Nähe einiger CDU-Bundestagsabgeordneter aus dem Südwesten zum Regime in Aserbaidschans Hauptstadt Baku anspielt.