„Die Lage ist ernst, sehr ernst. Das Virus ist stärker denn je“, sagte Mitte Dezember Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann vor der Verkündung eines weitreichenden Lockdowns im Land. „Wir müssen jetzt zeigen, wir sind stärker“, schwor der Grünen-Politiker die Bürger auf eine relativ harte Zeit voller Entbehrungen ein.

Wie treffend die Einschätzung der Landesregierung und wie dramatisch die Infektionslage im Dezember wirklich war, wird jetzt anhand neuer Corona-Statistiken deutlich. Laut einer Datenanalyse der BNN markiert das Jahresende 2020 einen vorläufigen Tiefpunkt der Pandemie-Entwicklung in Baden-Württemberg. Mehr als ein Drittel aller bisherigen Covid-19-Todesfälle im Südwesten waren im Dezember registriert worden.

Neun von zehn Corona-Todesopfern im Land waren zuletzt Menschen über 70

Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes starben im Land im Dezember insgesamt 2.080 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Das waren etwa 70 Prozent mehr als im zweitschlimmsten Pandemie-Monat April 2020. Die Sterberate betrug im Dezember demnach bei insgesamt 90.775 übermittelten Corona-Fällen – bislang ein monatlicher Höchststand – etwa 2,3 Prozent. An oder mit Covid-19 starben Personen im Alter von 28 bis 106 Jahren. 92 Prozent aller Corona-Todesfälle (1.906) im Dezember seien im Alter von 70 Jahren oder älter gewesen, teilte das Landesamt auf BNN-Anfrage mit.

In der Region gab es im Dezember 394 Todesfälle, wobei die Corona-Sterblichkeit zuletzt insbesondere in Pforzheim und dem Enzkreis gestiegen war. Nach jeweils 5 und 10 Fällen im Vormonat zählte man dort 41 und 83 Fälle. Der Dezember war in Pforzheim und dem Enzkreis somit schlimmer als das gesamte restliche Jahr 2020. Auch im Landkreis Rastatt gab es auffällig viele Corona-Tote, mit 63 etwa viermal so viele im November. Im Landkreis Karlsruhe wuchs diese Zahl innerhalb eines Monats von 48 auf 83 Fälle.

Angespannte Situation im Ortenaukreis und Baden-Baden

Besonders angespannt war die Corona-Situation im Ortenaukreis mit 73 Toten im Dezember nach 32 im November. Eine deutliche Steigerung der Todeszahlen gab es außerdem in Baden-Baden (14 Todesfälle im Dezember, ein Fall im Vormonat). In der Stadt Karlsruhe gab es hingegen einen moderateren Anstieg von 28 auf 37 Fälle.

Die Corona-Todesfälle hinken den Infektionszahlen immer nach. Eveline Schwerdt, Gesundheitsamt Karlsruhe

Wie erklärt sich diese vergleichsweise hohe Corona-Sterblichkeit Ende 2020? „Sie hängt mit der Altersstruktur der Erkrankten zusammen, zudem hinken die Todesfälle den Infektionszahlen immer nach“, sagt Eveline Schwerdt, Infektionsschutzexpertin am Gesundheitsamt in Karlsruhe. „Im März war das Virus in der Bevölkerung noch nicht so stark verbreitet wie jetzt. Am Anfang der Pandemie gab es außerdem viele Infizierte unter den jüngeren Menschen, die im Allgemeinen gesünder sind. Darum waren die Todeszahlen geringer“. Dann steckten sich aber mehr Senioren an, und mit drei- bis vierwöchigem Verzug stiegen auch die Todeszahlen in dieser Gruppe, erklärt die Ärztin.

Diese Beobachtung in Karlsruhe deckt sich weitgehend mit den Erkenntnissen des Landesgesundheitsamtes. Waren zu Beginn der „zweiten Welle“ Mitte Oktober vor allem Erwachsene im Alter von 20 bis 50 Jahren durch Sars-CoV-2-Infektionen betroffen, so hat sich im weiteren Pandemie-Verlauf der Anteil von älteren Personengruppen ab 60 Jahren erhöht, die ein höheres Risiko eines schweren Verlaufs haben. Dieser Anteil lag nach Angaben aus Stuttgart Ende Dezember bei etwa 30 Prozent aller Fälle im Land.

Anstieg der Corona-Infektionen in den Alten- und Pflegeheimen

Dieser Trend wurde durch den Wiedereintrag von Corona-Infektionen in die Alten- und Pflegeheime noch weiter verstärkt. Dort hat es im Sommer relativ wenige Fälle gegeben. In den Kalenderwochen 49 bis 53 wurden jedoch bei 183 Covid-19-Ausbrüchen in Heimen in Baden-Württemberg insgesamt 4.108 Krankheitsfälle übermittelt. Dort starben am Coronavirus innerhalb eines Monats 379 Menschen.

Die Statistiken aus Teilen des BNN-Verbreitungsgebiets belegen, dass es dort im Dezember besonders viele Corona-Todesfälle unter den älteren Menschen gab. Im Ortenaukreis war etwa jedes vierte Todesopfer 80 Jahre oder älter, während nur drei Prozent der Corona-Toten jünger als 60 waren. Ähnliche Zahlen gibt es aus dem Kreis Rastatt. Dort starben im Dezember 47 Menschen im Alter über 81 Jahre und fünf in der Altersgruppe 51 bis 65. Im Kreis ereigneten sich im Dezember fast 60 Prozent der Corona-Todesfälle in den Alten- und Pflegeheimen, insgesamt 37.

Baden-Württemberg liegt bundesweit im Trend

Laut Hajo Zeeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen lag das Land Baden-Württemberg mit den hohen Corona-Todeszahlen im Dezember etwa im bundesweiten Trend, mit Ausnahme einiger ostdeutschen Bundesländer, wo es noch größere Veränderungen gab. „Der massive Anstieg der Todesfälle von bundesweit 148 im August auf 7.924 im November ist ein Beleg für den Verlauf, der mit etwas Verzögerung dem Anstieg der gemeldeten Fälle folgt“, urteilte der Epidemiologe im Gespräch mit den BNN.

Auch im Januar 2021 und später werden höhere Todesfallzahlen auffallen. Hajo Zeeb, Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen

„Anteilig wird der Dezember aber bald weniger bedeutsam sein“, glaubt Zeeb. Seine Begründung ist, dass auch jetzt, im Januar, und später im Jahr 2021 „mit einiger Sicherheit höhere Todesfallzahlen auffallen werden“.

Es dürfte für den Anstieg der Corona-Todeszahlen Ende 2020 noch weitere Erklärungen geben. Die Medizinerin Eveline Schwerdt vom Gesundheitsamt Karlsruhe weist zum Beispiel auf eine gewisse Pandemie-Müdigkeit quer durch alle Altersgruppen in der Bevölkerung hin: „Viele machen bei den Kontaktbeschränkungen mit, aber nicht alle. Die Menschen sagen, sie würden gerne wieder ein normales Leben führen. Das Problem ist, dass das Virus darauf keine Rücksicht nimmt.“

Wir haben alle gemeinsam noch mehr als drei Meter zu gehen. Eveline Schwerdt, Gesundheitsamt Karlsruhe

Schwerdt vermutet, dass sich am Jahresende manche Menschen wegen der Aussicht auf eine bald beginnende Massen-Immunisierung in Sicherheit gewogen und es mit den Schutzmaßnahmen nicht so genau genommen haben. „Die Corona-Impfung ist toll, aber manch einer dachte sich: ,Es wird mich auf den letzten drei Metern schon nicht erwischen.’ Leider haben wir alle gemeinsam noch mehr als drei Meter zu gehen“, mahnt die Infektionsschutz-Expertin.