Landkreis Calw

Drei Schwerverletzte und hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung in Ebhausen

Drei Schwerverletzte und ein Gesamtschaden von rund 54.000 Euro waren am Samstagnachmittag um 14 Uhr zu beklagen, als ein 57-jähriger Chrysler-Fahrer in Ebhausen von der Rohrdorfer Straße nach links in die Nagolder Straße (L 362) einbog.