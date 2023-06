In Baden-Württemberg gibt es erstes frei lebendes Wolfsrudel

In Schluchsee im Südschwarzwald gibt es das erste frei lebende Wolfsrudel in Baden-Württemberg seit Generationen.

In Baden-Württemberg gibt es offenbar erstmals seit Generationen wieder ein frei lebendes Wolfsrudel. Eine Fotofalle der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg hat am 6. Juni auf dem Gebiet der Gemeinde Schluchsee im Südschwarzwald eine „Fähe mit erkennbarem Gesäuge“ festgehalten. Das teilte das Landesumweltministerium am Dienstag mit.

Der Ausdruck Gesäuge bezeichnet die Zitzen des Wildtiers. „Auf Grundlage vorangegangener Monitoringerkenntnisse wird es sich bei der Fähe um den Wolf GW2407f handeln“, berichtet das Haus von Ministerin Thekla Walker (Grüne). Dieses Tier hatte sich im Vorfeld in Gesellschaft mit einem ortsansässigen Rüden gezeigt; der Nachwuchs war als wahrscheinlich erwartet worden.

„Gemäß nationaler Monitoringkriterien weist diese Aufnahme die Reproduktion der Wölfe in diesem Gebiet nach“, heißt es in der aktuellen Mitteilung. „Zudem bestätigt dies, dass es sich bei den zwei ausgewachsenen Wölfen und deren Welpen im Territorium Schluchsee nun um ein Wolfsrudel und nicht mehr nur um ein Wolfspaar handelt.“

FVA will weitere Informationen über Wolfsrudel in Baden-Württemberg sammeln

Das Wolfsmonitoring der FVA in enger Zusammenarbeit mit lokalen Personen aus Jagd und Forst will in den kommenden Monaten versuchen, weitere Informationen über dieses Wolfsrudel zu erfassen.

„Die im Durchschnitt vier bis sechs Wolfswelpen werden meist Ende April/Anfang Mai geboren und verlassen erst mit mehreren Wochen die Wurfhöhle“, heißt es in der Information des Ministeriums. „Mit sechs bis sieben Monaten sind die Welpen dann bereits fast so groß wie ausgewachsene Wölfe und laufen mit den anderen Rudelmitgliedern mit.“

Die Gemeinde Schluchsee liegt im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald. Nutztierverbände und Wildtierbeauftragte der Region seien informiert, erklärte das Ministerium. Die FVA werde in den kommenden Monaten zusammen mit „lokalen Personen aus Jagd und Forst“ versuchen, weitere Informationen über das Wolfsrudel zu erhalten.

Mögliche Wolfs-Beobachtungen sollten der FVA unter 0761 4018 274 oder unter info@wildtiermonitoring.de gemeldet werden. Weitergehende Informationen zum Fördergebiet Wolfsprävention, zu Herdenschutz, Sichtungen und Verhaltenshinweisen gibt es unter www.um.baden-wuerttemberg.de.