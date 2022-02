Notfalls mit Klage

Expo-Debakel: Land Baden-Württemberg macht Ansprüche gegen Dritte geltend

In der Affäre um das Zustandekommen der Teilnahme des Landes Baden-Württemberg an der Expo in Dubai erhebt das Stuttgarter Wirtschaftsministerium Ansprüche auf Kostenerstattung – notfalls will das Land auch klagen.