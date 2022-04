Feuer in Horb am Neckar mit zwei Verletzten: Polizei fahndet nach mutmaßlichem Brandstifter

In Horb-Talheim im Kreis Freudenstadt ist am Dienstagmorgen ein Wohnhaus abgebrannt. Zwei Personen - eine 72-jährige Frau und ihr 38-jähriger Sohn - wurden bei dem Feuer schwer verletzt und mussten mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Außerdem entstand bei dem Brand Sachschaden in Höhe von rund 500.000 Euro. Das meldet die Polizei.

Jetzt ist die Polizei dem mutmaßlichen Brandstifter auf der Spur. Name, Foto und andere Hinweise zum mutmaßlichen Täter und seinem Autos finden SIe auf der Fahndungsseite der Polizei im Internet.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 07231/186- 4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.