Fotofalle liefert Beweis: Erstes Wolfsbaby in Baden-Württemberg entdeckt

Rudel in Schluchsee-Region

Die einen haben es befürchtet, die anderen haben gespannt darauf gewartet. Nun gibt es Gewissheit: In Baden-Württemberg haben wild lebende Wölfe nun auch Nachwuchs bekommen. Ein kleiner Fuchs ist jetzt auf Gemarkung Schluchsee in eine Fotofalle getappt.

Wolfswelpe folgt auf den Fotos einem erwachsenen Tier

Der etwas unscharfe Schnappschuss gelang der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) des Landes bereits am 27. Juli. Das Umweltministerium gab die Nachricht aber erst an diesem 8. August bekannt. „Der Welpe folgt einem erwachsenen Wolf – vermutlich dem territorialen Rüden GW 1129m“, teilte das Haus von Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) mit. Ob es sich um ein männliches oder weibliches Wolfskind handelt, lasse sich anhand der Aufnahme nicht einschätzen. Auch das genaue Alter des Welpen könne nicht bestimmt werden.

Mit sechs bis sieben Monaten sind die Welpen bereits fast so groß wie ausgewach­sene Wölfe. Mitteilung

des Umweltministeriums

Im Schnitt werfe eine Fähe, wie der weibliche Wolf auch genannt wird, vier bis sechs Wolfswelpen. „Diese werden meist Ende April, Anfang Mai geboren und verlassen erst mit mehreren Wochen die Wurfhöhle“, heißt es in der Mitteilung. „Mit sechs bis sieben Monaten sind die Welpen bereits fast so groß wie ausgewach­sene Wölfe und laufen mit den anderen Rudelmitgliedern mit.“

Ob es mehrere Wolfsbabys gibt, ist noch unklar

Ob die Wolfsmutter noch weitere Welpen geboren hat oder ob das fotografierte Jungtier der bislang einzige Nachwuchs ist, muss vorerst offen bleiben. Die Fachleute wollen das Geschehen um das Rudel im Südschwarzwald gezielt beobachten. „Das Wolfsmonitoring der FVA in enger Zusammenarbeit mit lokalen Personen aus Jagd und Forst wird in den kommenden Monaten versuchen, weitere Infor­mationen über dieses Wolfsrudel zu erfassen“, kündigte das Stuttgarter Ministerium an.

Ausbreitung des Raubtiers beunruhigt Tierhalter

Völlig überraschend kommt die Nachricht nicht: Bereits im Juni war ein weiblicher Wolf mit ausgeprägten Zitzen in eine Fotofalle im Südschwarzwald getappt – das werteten die Experten als klaren Hinweis für Wolfsnachwuchs und die höchstwahrscheinlich erste Rudelbildung in Baden-Württemberg. Damit dürfte sich die Ausbreitung des Raubtiers im Südwesten weiter beschleunigen – was Wolfsfreunde mit Faszination beobachten, aber von Weidetierhaltern mit großen Sorgen betrachtet wird.