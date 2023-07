Laut Experten nicht mehr wegzudenken: der Wolf im Schwarzwald

Der Wolf in Baden-Württemberg: Im „Ländle“ wurden laut FVA 18 wilde Wölfe, davon ein weibliches Tier (Fähe) genetisch individuell erfasst. Fünf dieser Tiere sind inzwischen tot, vier von ihnen haben feste Territorien, drei davon liegen im Schwarzwald.

Der Wolf in der Region: Im Nordschwarzwald ist der Rüde GW852m nachgewiesen. Auf ihn entfallen in 68 Monaten 26 Fälle (113 Einzeltiere) von gerissenen oder verletzten Nutztieren. Insgesamt gibt es seit 2015 in Baden-Württemberg 59 Fälle von gerissenen oder verletzten Nutztieren, die eindeutig auf einen Wolf zurückzuführen sind.

Was der Wolf frisst: Trotz dieser Zahlen konnte anhand der Analyse des Losung genannten Wolfskots festgestellt werden, dass mehr als 50 Prozent der Beutetiere Rehe sind. Nutztiere machen lediglich 1,6 Prozent aus, so die FVA.

Der Wolf und das Rind: Lange Zeit gingen die Experten davon aus, dass für Rinder keine Gefahr von Wölfen ausgeht. Im vergangenen Winter sind im Südschwarzwald mehrere Rinder von einem Wolf angefallen und auch getötet worden. Seitdem steht auch der Herdenschutz für Rinder im Fokus des Umweltministeriums. Im Norden gab es bisher keine Wolfsangriffe auf Rinder.