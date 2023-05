Auswärts in Europa

Allez, allez, allez: Warum ein Göppinger Handball-Fan in 48 Stunden nach Ost-Kroatien und zurück fährt

Wenn Frisch Auf Göppingen an diesem Samstag um den Titel in der European League spielt, wird Handball-Fan Achim Oleschko sein 100. Europapokal-Spiel sehen – in Serie. Auch wenn bei der Fahrt nach Ost-Kroatien alles auf der Kippe stand.