17 Attacken im Südwesten

Angriff auf Sparda-Filiale in Karlsbad aufgeklärt: Spur der Täter führt in die Niederlande

Zwei nächtliche Angriffe auf Bankautomaten in der Region im vergangenen Jahr sind offenbar aufgeklärt: Die Spuren der Täter führten die Polizei in die Niederlande, wo am Montag neun mutmaßliche Mitglieder einer Sprenger-Bande festgenommen wurden.