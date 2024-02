Nachdem mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in Baden-Württemberg durchsucht wurden, hat die Polizei sechs Verdächtige wegen Drogenhandel festgenommen.

Weil sie Handel mit Marihuana und Kokain betrieben haben sollen, sind sechs Verdächtige im Alter zwischen 28 und 49 Jahren vorläufig festgenommen worden. Mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in den Landkreisen Tübingen, Böblingen und Esslingen hatten Einsatzkräfte in diesem Zusammenhang durchsucht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Man fand Kiloweise Drogen

Bei den Durchsuchungen am Dienstagabend wurden unter anderem rund 23 Kilogramm Marihuana, mehr als ein Kilogramm Haschisch, mehrere Hundert Gramm Kokain und mehrere zehntausend Euro sichergestellt. Andere Ermittlungen im Bereich Rauschgift hatten die Polizei vor mehreren Monaten auf die Spur der Verdächtigen geführt.

Die Männer sind den Angaben zufolge teilweise einschlägig polizeibekannt. Fünf der sechs Verdächtigen wurden am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.