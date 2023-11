Jubiläum im Technik Museum

In Babysocken zu den Sternen: Astronaut Maurer eröffnet Ausstellung in Speyer

Was passiert, wenn man im All wächst, und wie fühlt sich der Flug mit Elon Musks „Drachen“ an? Der jüngste deutsche Besucher auf der Raumstation ISS erzählt von seiner spannenden Mission.