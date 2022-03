Waffenverbotszonen in den Kommunen?

Jede zehnte Gewalttat in Baden-Württemberg steht in Verbindung mit einem Messer

Einen großen Anteil an der Gewaltkriminalität in Baden-Württemberg haben Messerattacken. Nach hohen Zahlen in den vergangenen Jahren gibt es zwar einen Rückgang, doch der Anteil junger Täter steigt weiter. Alleine 24 Menschen starben bei einer Messerattacke.