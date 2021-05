Bei Ulm

Jugendliche feiern trotz Corona und schlagen Polizisten

Wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen hat die Polizei nahe Ulm eine Party mit etwa 20 Jugendlichen aufgelöst. Diese hätten sich am Samstagabend in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) getroffen und Alkohol getrunken, teilte die Polizei am Sonntag mit.