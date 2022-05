Freude an der Begegnung

Katholikentag in Stuttgart: Debatte über schwierige Themen und Freude über Wiedersehen

Der Katholikentag sollte ein Neubeginn in der Pandemiezeit sein, ein „erster großer Begegnungsort“, wie es Irme Stetter-Karp, Präsidentin des veranstaltenden Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) sagt. Ob dies in den für die Kirche schwierigen Zeiten gelingt, wird sich bis Sonntag in Stuttgart weisen.