KIT-Forscherin über Verhalten in der Pandemie: „Wir müssen wachsam bleiben”

Ändert die Corona-Krise das Verhalten der Menschen? Warum ist Kommunikation bei Verboten oder Lockerungen so wichtig? Zu all diesen Fragen forscht Professorin Nora Szech vom KIT.

Wie ändert die Corona-Krise das Verhalten der Menschen? Und warum? Und warum ist es wichtig, wie politische Entscheidungen zu Verboten oder Lockerungen kommuniziert werden? Zu all diesen Fragen forscht Nora Szech seit Beginn der Pandemie, in Deutschland und vielen anderen Ländern. Szech, Inhaberin des Lehrstuhls für Politische Ökonomie am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), nutzt dafür Befragungen und Auswertung sozialer Netzwerke. Mit Szech sprach unser Redaktionsmitglied Gerhard Wolff.

Ein Großteil der Leute ist weiterhin vorsichtig und will das auch bleiben Nora Szech / KIT-Forscherin