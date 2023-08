Bekannte KIT-Ökonomin Nora Szech stirbt im Alter von 43 Jahren

Die international bekannte Ökonomin Nora Szech ist tot. Sie starb bereits am 16. August unerwartet im Alter von 43 Jahren, wie das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) am Wochenende mitteilte. Szech war dort seit 2013 als Professorin für Politische Ökonomie am Institut für Volkswirtschaftslehre (ECON) tätig.

Die 43-Jährige habe „sich mit ihrer viel beachteten Forschung im Bereich der Verhaltensökonomie international einen ausgezeichneten Ruf erworben und gehörte zu den herausragenden Persönlichkeiten in der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung“, wird Vizepräsident Oliver Kraft in der Mitteilung zitiert.

Verhaltensökonomin Nora Szech warb während der Corona-Pandemie für Impfprämien

Während der Corona-Pandemie hatte Szech sie dazu geforscht und dafür geworben, Menschen eine Prämie zu zahlen, damit sie sich impfen lassen. „Unsere Daten zeigen, dass 100 Euro Kompensation bereits helfen“, hatte sie im Juni 2023 den BNN gesagt. „500 Euro bringen erwartungsgemäß noch mehr.“

Internationale Medien wie das Wallstreet Journal oder Forbes hatten über Szechs Erkenntnisse, für die sie mehrfach ausgezeichnet wurde, berichtet.

Auch zum Tragen von Corona-Masken hatte die Verhaltensökonomin sich deutlich geäußert: „Das ist wirklich sehr anstrengend, die ständigen Diskussionen um das Weglassen der Maske sind nervig. Wir wissen: Sie schützt andere, aber auch in einem gewissen Maß einen selbst. Und für die Motivation der Menschen ist es immer besser, wenn sie wissen, dass sie auch etwas für sich tun.“

Eines der zentralen Themen von Szechs Forschung war Markt und Moral, etwa beim Thema Fleischkonsum. „Massenschlachtung, Massentierhaltung und immer neue Fleischskandale, das ist ja nichts Neues.“ 90 Prozent seien gegen Massentierhaltung, kauften aber trotzdem das billige Fleisch, sagte sie 2020.

Beim ethischen Konsum klaffe eine Lücke von 10:1 zwischen Anspruch und Wirklichkeit: Die Menschen erwarteten von sich selbst zehn Mal mehr nachhaltigen Konsum als sie wirklich tätigten.

„Unsere Studien zeigen, dass einzelne gute Taten oft wie Freibriefe wirken. Wer an einer Stelle zum Bio-Produkt greift, rechtfertigt damit, an anderer Stelle nicht mehr so genau hinsehen zu müssen“, erklärte Szech damals. Generell denke sie aber, dass ein Umdenken einsetze und sich die Menschen überlegten: „Ergibt das Sinn, auch noch den letzten Cent einzusparen?“

KIT schreibt von „hochgeschätzter, engagierter und inspirierender Kollegin“

Die 43-Jährige bleibe dem KIT als „hochgeschätzte, engagierte und inspirierende Kollegin und Forscherin in Erinnerung“, heißt es in der Mitteilung der Universität weiter. Ifo-Prä­sident Clemens Fuest schrieb auf X, ehemals Twitter, der Tod von Szech sei „unfassbar traurig“.

Isabel Schnabel, Wirtschaftswissenschaftlerin und Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank EZB, zeigte sich ebenfalls bestürzt.