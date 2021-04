Jeder fühlt sich mal einsam. Doch für manche Menschen ist dieses Gefühl ein ständiger Begleiter. Wenn die Schätzung von insgesamt 14 Millionen Betroffenen in Deutschland zutrifft, dürfte fast jeder von uns täglich Menschen begegnen, die an Einsamkeit leiden.

Das Problem ist, dass man es ihnen nicht ansieht. Viele ungewollt Alleinstehende verschwinden in ihrer Selbstisolation sogar komplett von der Bildfläche, ohne dass es jemand merkt. Corona wirkt mit dem erzwungenen Rückzug ins Private derzeit wie ein Brennglas und verschärft zusätzlich die Epidemie der Vereinsamung.

Den Einsamen zu helfen ist in dreierlei Hinsicht eine sehr schwierige Herausforderung: Erstens weiß man oft nicht so genau, wo sie zu finden sind. Das Thema ist noch stark mit Scham behaftet, weswegen manche sich scheuen, ihre Nöte mit anderen zu teilen. Ältere Menschen sind zudem oft sehr genügsam. Sie richten sich mit ihrer Einsamkeit ein, ohne zu merken, was ihnen fehlt. Und wenn sie es tun, dann fühlen sie sich nicht selten zu machtlos, um dies zu ändern.