Mit speziellen Angeboten sollen Schüler in den letzten beiden Ferienwochen coronabedingte Rückstände aufholen. Die Kultusministerin lobt die Maßnahme, Bildungsgewerkschaften zweifeln am Erfolg.

Kurz vor Beginn der Neuauflage der Lernbrücken für Schülerinnen und Schüler in der kommenden Woche regt sich Kritik an Zeitpunkt und Ausgestaltung dieser zentralen Maßnahme des Landes zur Schließung von coronabedingten Lernrückstanden. „Viele Schülerinnen und Schüler, die von Seiten der Lehrkräfte als geeignet angesehen wurden, sind wenig bis kaum greifbar, da sie im Urlaub sind“, sagt der stellvertretende Landesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Dirk Lederle.

Anders als beim ersten Durchgang seien auch viele Lehrkräfte für das Programm nicht da. „Sie sind schlicht erschöpft“, so Lederle. Denn mehr als eineinhalb Jahre Ausnahmesituation in der Pandemie und die sehr hohe Arbeitsbelastung durch Präsenzunterricht, Fernlernen und Notbetreuung hätten in den Kollegien deutliche Spuren hinterlassen. „Es ist diesen Kolleginnen und Kollegen also kaum zu verdenken, dass auch sie eine Pause brauchen“, sagt Lederle.

„Es haben sich wesentlich weniger Lehrerinnen und Lehrer bereitgestellt als im Vorjahr, weil das letzte Schuljahr für alle Beteiligten einfach brutal anstrengend war“, schlägt der Landesvorsitzende des Philologenverbandes, Ralf Scholl, in dieselbe Kerbe. „Und die, die es 2020 gemacht haben, waren oft vom Erfolg der Lernbrücken nicht überzeugt.“