Die Lernbrücken an den Brettener Schulen sind deutlich stärker nachgefragt als im ersten Corona-Sommer 2020. In der Melanchthonstadt nehmen etwa 210 Schülerinnen und Schüler das freiwillige Nachhilfeprogramm in Anspruch.

Eineinhalb Jahre war an normalen Unterricht nicht zu denken, das zurückliegende Schuljahr 2020/2021 fand komplett unter Pandemie-Bedingungen statt und hat seine Spuren hinterlassen. Die Noten nicht weniger Schülerinnen und Schüler haben sich teilweise deutlich verschlechtert, viele haben offensichtliche Lernrückstände.

Ein Hauptgrund dafür liegt augenscheinlich in monatelangem Homeschooling gepaart mit Wechselunterricht. Zu diesem Ergebnis sind mehrere Studien gekommen. Um diese Lücken zu schließen, werden auch in diesen Sommerferien - wie bereits im ersten Corona-Sommer 2020 - in Bretten sowie in ganz Baden-Württemberg wieder sogenannte Lernbrücken angeboten.

In den letzten beiden Ferienwochen können Schülerinnen und Schüler etwaige Lernrückstände aufholen und Wissenslücken schließen. Dabei werden sie von Lehrerinnen und Lehrern unterstützt, die Teilnahme an diesem Nachhilfeprogramm ist freiwillig.