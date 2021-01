„Liebe überwindet Grenzen“ - das sagt sich so leicht. In der Corona-Pandemie war das für viele Liebespaare mit Fernbeziehungen bittere Realität. Viele mussten feststellen, dass Liebe allein zur Überwindung von Landesgrenzen nicht reicht.

Clara aus Tübingen und Walter, der in den USA lebt, wollen im Januar heiraten. Vielleicht. Die Euphorie hält sich bei beiden in Grenzen. Statt eines romantischen Antrags gab es ein sachliches Gespräch. Eine Heirat wäre eben sinnvoll und würde viele Dinge leichter machen. Denn die Fernbeziehung, die zwei Jahre lang gut funktionierte, wird wegen der Corona-Krise zur Belastungsprobe für das Paar.

Die 26-jährige Clara studiert in Tübingen Medizin. In den Semesterferien besuchte sie Walter meist für mehrere Monate in den Vereinigten Staaten. Auch im März 2020 waren die Flüge bereits gebucht.

Dann kam der Beschluss von Präsident Trump, dass Touristen aus dem Schengenbereich nicht mehr in die USA einreisen dürfen. „„Das ist kein natürlicher Druck, der jetzt aufgekommen ist“, sagt Clara. „Wir haben bemerkt, dass das so nicht tragbar ist.“ Inzwischen stellen Clara und ihr 28-jähriger Freund das komplette Konstrukt ihrer Beziehung in Frage.