Christina Fischer Redakteurin

Christina Fischer ist seit September 2018 Mitglied der Online-Redaktion bei den Badischen Neuesten Nachrichten. Nach dem Studium der Germanistik und der Mediensoziologie an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz begann sie ihre redaktionelle Laufbahn als Finanz- und Wirtschaftsredakteurin bei dem Online-Börsenportal finanzen.net. Von 2016 bis 2018 war sie dort stellvertretende Redaktionsleiterin, bevor sie zu den Badischen Neuesten Nachrichten – und damit in den Lokaljournalismus – wechselte. Fischer schreibt über Menschen in der Region, gesellschaftliche Debatten, Gleichberechtigung und Feminismus, queeres Leben, Soziales und alles, was das Netz und die junge Generation bewegt.