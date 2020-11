Spektakel am Nachthimmel

Menschen beobachten „Feuerball“ am Himmel über Deutschland

Zahlreiche Deutsche haben am Samstagabend offensichtlich ein Himmelsspektakel beobachtet: In den sozialen Medien berichten viele Menschen von einem „Feuerball“ mit buntem Schweif, der am Samstag etwa gegen 19 Uhr am Himmel zu sehen gewesen sein soll.