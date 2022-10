Nach dem Bahn-Unfall im Europa-Park sind noch viele Fragen offen

Bislang bleibt unklar, wie es dem drei Jahre alten Mädchen geht, das sich am Samstag im Europa-Park in einem Bahnhof der parkeigenen Panoramabahn verletzt hat. „Ich weiß nicht, wie schwer die Verletzungen sind“, so die Leiterin der Pressestelle des Polizeipräsidiums Offenburg auf Anfrage dieser Redaktion. Sie könne auch nicht sagen, in welches Krankenhaus das Mädchen mit dem Rettungshubschrauber gebracht wurde.

Polizei: Kind rannte unvermittelt auf die Gleise der Panoramabahn

Die Polizei hatte berichtet, dass das Kind mit seiner Familie um 11.20 Uhr in einem der Bahnhöfe der Bahn wartete, um mit dem Zug mitzufahren. Aus bislang unbekannten Gründen sei es unvermittelt auf die Gleise gerannt – zu diesem Zeitpunkt sei der Zug gerade eingefahren. In der Folge touchierte das Fahrzeug das Kind an der Seite. Es sei sofort gebremst worden.

„Der Verantwortliche hat sofort reagiert, wirklich vorbildlich reagiert“, so die Polizeisprecherin weiter. Sie könne nicht sagen, an welchem Bahnhof der Unfall geschah und wie lange der Betrieb des Fahrgeschäfts eingestellt wurde. Unklar bleibt auch, woher die Familie kam.

Der Europa-Park selbst bestätigte, dass es sich um die Panoramabahn handelt. Eine Pressesprecherin verwies ansonsten auf die Polizei. Nach der Berichterstattung machten sich zahlreiche Leserinnen und Leser Sorgen um das Kind.

Bähnchen dreht seit 1975 seine Runden durch den Europa-Park

Das Bummelbähnchen kennen zahlreiche Besucherinnen und Besucher des größten deutschen Freizeitparks – es dreht bereits seit dem Eröffnungsjahr 1975 seine Runden durch den mehrfach erweiterten Park. „Für alle, die sich auf gemütliche Art und Weise einen Überblick über den Europa-Park verschaffen wollen, denen sei die Panoramabahn ans Herz gelegt“, heißt es auf der Homepage des Familienunternehmens.

Die Attraktion ist auch für Kinder zugelassen – unter Sechsjährige dürfen sie aber nur in Begleitung eines Erwachsenen benutzen. Die Panoramabahn stoppt in den Europa-Park-Ländern Deutschland, England, Spanien und Russland.

Die Ermittlungen sind offenbar noch nicht abgeschlossen. Unabhängig vom aktuellen Fall hat der Europa-Park aber umfassenden Versicherungsschutz; darauf hat die Eigentümerfamilie in der Vergangenheit immer wieder hingewiesen.