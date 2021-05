Antrag im Landtag eingereicht

Neue Landesregierung will in sozialen Medien für Dialekte werben

Kaum Fränkisch, immer weniger Schwäbisch und bei Weitem nicht mehr so viel Alemannisch auf den Schulhöfen und den Straßen: Die designierte Landesregierung will sich dem schleichenden Abschied der Dialekte weiter entgegenstemmen und auch in sozialen Medien für die regionalen Sprachen werben.