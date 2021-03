Gefallene CDU-Politiker landeten oft weich auf Versorgungsposten

Zwischen gut dotierten Politikerposten und dem beruflichen Nichts liegt manchmal ein schmaler Grat. Was aus Wahlverliererin Susanne Eisenmann wird, ist noch offen. In der glanzvolleren Vergangenheit gelang es der CDU häufig, ihre glücklose Prominenz gut unterzubringen.

Mit leeren Händen stehen Susanne Eisenmann und Thomas Strobl am Tag nach der Landtagswahl da: Die CDU-Spitzenkandidatin und der CDU-Innenminister verloren in ihren Wahlkreisen klar gegen ihre grünen Kontrahenten Winfried Hermann und Susanne Bay – und auch bei der Verteilung der Zweitmandate gingen beide leer aus. Ihre Ergebnisse von 21,7 und 22, 7 Prozent der Stimmen reichten nicht aus, um den Sprung in den Landtag noch zu schaffen.

Sind ihre politischen Karrieren nun am Ende? Falls ja, dann verfügen beide über vielversprechende Netzwerke: Vize-Ministerpräsident Strobl mischte lange auch auf CDU-Bundesebene mit und ist der Schwiegersohn des CDU-Grandseigneurs Wolfgang Schäuble. Eisenmann arbeitete viele Jahre für den früheren Ministerpräsidenten Günther Oettinger.

Manch gescheiterter CDU-Politiker fiel in der Vergangenheit sehr weich – vor allem zu Zeiten, als die CDU und der Südweststaat quasi identisch waren und die Christdemokraten viele Posten verteilen konnten. Der glücklose Kurzzeit-Ministerpräsident Stefan Mappus musste nach der verlorenen Wahl 2011 allerdings sein Glück in der Privatwirtschaft suchen. Ein holpriger Weg, wie schnell feststand.