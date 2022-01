Über 3.500 Omikron-Fälle

Pforzheim an der Spitze: Corona-Inzidenz steigt in Baden-Württemberg auf 238,4

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist in Baden-Württemberg am Sonntag auf 238,4 gestiegen. Am Vortag hatte der Wert bei 235,1 gelegen. Besonders hoch ist die Inzidenz in Pforzheim.