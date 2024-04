Polizei sucht nach Einbruch in Ettenheim nach Hinweisen

Bei einem Einbruch in einen Kiosk in Ettenheim haben Unbekannte verschiedene Glaselemente zerbrochen, um in den Kiosk vorzudringen.

Bislang Unbekannte sind in der Nacht auf Donnerstag in einen Kiosk eingebrochen, welcher im Foyer eines Einkaufsmarktes in Ettenheim untergebracht ist. Wie die Polizei mitteilte, haben die Einbrecher zwischen 0.35 und 0.45 Uhr verschiedene Glaselemente zu Bruch gebracht, um in den Innenbereich des Kiosks vordringen zu können.

Der Verkaufsraum war deutlich von Einbruchspuren gekennzeichnet. Es ist allerdings noch unklar, ob etwas gestohlen wurde.

Polizei bitte um Zeugenhinweise

Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim führen die weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 78 22) 44 69 50 bei Hinweisen mit der Polizei in Verbindung zu setzen.