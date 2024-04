Polizei sucht nach Unfallflüchtigen nach Verkehrsunfall in Ringsheim

Nach einem Verkehrsunfall in Ringsheim im Bereich der Kreuzung Ruster Straße, hat sich die unfallverursachende Person unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Zu einem Verkehrsunfall in Ringsheim im Bereich der Kreuzung Ruster Straße zur Bundesstraße 3 ist es am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr gekommen. Wie die Polizei mitteilte, soll die Fahrerin eines kleinen hellen Opels beim links Abbiegen von der Ruster Straße auf die B 3 mit dem VW eines 71-Jährigen, der vorfahrtsberechtigt war, zusammengestoßen sein. Danach entfernte sich die Fahrerin, ohne sich um den Fremdschaden in Höhe von ungefähr 1.000 Euro zu kümmern.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 78 22) 78 93 30 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.