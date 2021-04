Es ist wie so oft in den vergangenen Monaten: Schüler, Lehrer und Eltern sehen mit Ungewissheit dem kommenden Montag entgegen. Eigentlich sollen dann die Schulen wieder für mehr Präsenzunterricht öffnen. Geplant sind, mit großen örtlichen Unterschieden, Öffnungen mit einem Wechselbetrieb für alle Klassenstufen an allen Schularten. Besonders für die Mittelstufen ein großer Schritt. Sie waren seit Monaten nicht mehr an der Schule.

Doch vielerorts dürfte der Öffnungsschritt ausfallen – oder schnell wieder stoppen. Denn die Infektionszahlen steigen, und liegen oft schon über einer Schwelle, ab der Präsenzunterricht eingeschränkt wird. Also ist vieles offen.

Einige Fragen und Antworten von unserem Korrespondenten Axel Habermehl.