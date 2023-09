Die Katze ist der Deutschen liebstes Haustier, anschmiegsam und verschmust. Und doch gehören die „Stubentiger“ von der genetischen Abstammung her zur Gattung „Raubtier“; auch Tiger, Leoparden und Löwen sind schließlich „katzenartige Raubtiere“, wie es die Fachsprache der Biologen festlegt.

Mit der bestehenden Nähe der Hauskatze zum Menschen dürfte sich die Faszination für den artverwandten Luchs begründen, dieser größten Wildkatze, die auf der Nordhalbkugel der Erde verbreitet ist. Und doch wurde der majestätische eurasische Luchs (Fachname: „Lynx lynx“) in vergangenen Jahrhunderten gnadenlos gejagt und galt seit Mitte des 19. Jahrhunderts auch im Südwesten als ausgestorben.

Im Schwarzwald wurde der letzte frei lebende Luchs 1770 erlegt. Micha Herdtfelder

Biologe bei der FVA Freiburg

„Im Schwarzwald wurde der letzte frei lebende Luchs 1770 erlegt“, sagt Micha Herdtfelder – Biologe und ausgewiesener Experte für die Gattungen Luchs und Wolf bei der Forstlichen Versuchsanstalt (FVA) des Landes in Freiburg.

Schon in seiner Dissertation, die 2013 eine besondere Auszeichnung erhielt, befasste er sich mit der „Überlebenswahrscheinlichkeit des Luchses“. Darin ging es inhaltlich (auch) um die aus dem Schweizer Juragebiet „auf leisen Sohlen“ über die Grenze in den Südwesten eingewanderten Luchse – einzelne Männchen, die auch Kuder genannt werden. Und deren Fortbestand sich allenfalls durch wild ausgesetzte Weibchen sichern ließe.

Inzuchtprobleme in der Schweiz, einsame Luchsmännchen im Schwarzwald

Dabei stehe fest, so sagt Herdtfelder, „dass die Schweizer Vorkommen teilweise unter erheblichen Inzuchtproblemen leiden“. Während die Männchen (Kuder) als Einzelgänger größere Reviere durchstreifen, lassen sich die Weibchen eher in überschaubaren Gebieten nieder, meist in der Nähe ihres Geburtsortes.

Der Luchs „Wilhelm“ etwa, seit 2015 im Hochschwarzwald rund um den Feldberg nachweisbar, oder auch Luchs „Toni“, der im Murgtal und im Gebiet des Nationalpark Schwarzwald streunt und erstmals 2019 nachgewiesen wurde, tun sich da mit der Weibchensuche und Paarung derzeit noch schwer.

Insgesamt fünf Kuder sind den FVA-Experten aktuell bekannt: auch etwa im Oberen Donautal oder am westlichen Bodensee. Von Luchs „Wilhelm“ und Luchs „Toni“ gibt es Aufnahmen jüngeren Datums aus Fotofallen.

Auch auf Landesebene hat man längst erkannt, dass eine Bestandsstützung nur mit aktiver Wiederansiedlung funktionieren wird. Luchse gelten – wie der Wolf – als Beutegreifer an der Spitze der Nahrungskette.

Mit dem kleinen, aber bedeutenden Unterschied in der Art der Nahrungswahl: Luchse erbeuten hauptsächliche Rehe, wo hingegen der Wolf, neben Hirschen und Rehen, auch häufiger Nutztiere des Menschen erbeutet. Ein Grund, dem Luchs feindselig gegenüberzutreten, besteht damit eigentlich nicht.

Bundesweit leben nach Schätzungen nur etwa 65 der großen Wildkatzen

Die beeindruckend imposanten Raubtiere sind, so sieht es Experte Herdtfelder, für den Schwarzwald „ein natürlicher Teil des heimischen Ökosystems“. Sie haben einen großen Raumanspruch, sodass eine größere Population nur im Verbund der Vorkommen im Jura, den Vogesen, dem Pfälzer Wald und Schwarzwald möglich erscheint.

Bundesweit, so bilanziert es die „Deutsche Wildtierstiftung“, leben abseits der Gehege und Zoos gerade mal 65 Exemplare der größten Katze Europas.

Hauks Plan: Zehn weibliche Luchse sollen angesiedelt werden

Im vergangenen März kündigte Forstminister Peter Hauk (CDU) bei einer Veranstaltung im Haus des Waldes in Stuttgart-Degerloch an, die Auswilderung von Luchsen aktiv anzugehen. Baden-Württemberg werde Verantwortung übernehmen für die länderübergreifende Luchspopulation – und leiste dabei „einen wichtigen Beitrag für den Biotopverbund und die Biodiversität“. Das Thema werde seit Längerem in der AG „Luchs und Wolf BW“ intensiv und konstruktiv diskutiert, bestätigt auch FVA-Experte Herdtfelder. Hauk machte es selbst zuletzt zur Chefsache.

Ort und genauer Termin werden wie Geheimnisse gehütet

In einem vier Jahre währenden Projekt sollen bis zu zehn, insbesondere weibliche Luchse bevorzugt im Schwarzwald ausgewildert werden. Baden-Württemberg biete mit seinem „hohen Anteil an naturnahen Waldflächen beste Voraussetzung“, sagt Minister Hauk. Zu einer ersten Auswilderung bereits im Herbst 2023, wie zunächst angedacht, wird es wohl nicht kommen. Vorab aber ist jetzt schon klar: Es wird keinen öffentlichen Pressetermin geben, und auch der Ort der Auswilderung wird nicht bekannt gemacht.

„Bis es zur ersten Aussetzung von Luchsen kommt, müssen auch die Akzeptanz der Akteure vor Ort und die Gehegefrage geklärt werden“, sagt ein Sprecher des Ministers. Nach Informationen dieser Zeitung sollen Jungtiere im Alter zwischen sechs und neun Monaten in einem abgelegenem Gehege „eingewöhnt werden“.

Zuchtstationen für Luchse, so verraten damit betraute Experten, gibt es in der Westpfalz und in Thüringen. Von dort wird das Land die Jungtiere wohl beziehen. „Importe“ aus Nachbarländern, etwa aus Tschechien, wird es nicht mehr geben.

Zur Frage, ob schon Jungtiere im Alter von bis zu neun Monaten bereitstehen, die für das Prozedere geeignet erscheinen, hüllen sich die Beteiligten in Schweigen. Die Hauptaktivitäten zur Wiederansiedlung, so sagt es FVA-Experte Herdtfelder, werden in den Jahren 2024 bis 2026 stattfinden.

Der Zoo Karlsruhe freut sich, sich als Kooperationspartner mit Know-how sowie tiermedizinischer Expertise einbringen zu dürfen. Matthias Reinschmidt

Zoo-Direktor in Karlsruhe

Schon länger besteht zudem erkennbar Einvernehmen mit der Landesjägerschaft. „Biodiversität ist wichtig und richtig“, sagt Hans-Jürgen Schneider, Bezirksjägermeister im Regierungsbezirk Freiburg. Es sei aber wichtig, auch „mit dem Gamswild verantwortungsvoll umzugehen und von Luchsrissen Betroffene zu unterstützen“. Schon seit Anbeginn des Projektes ist der Zoo in Karlsruhe mit eingebunden, vor allem mit Blick auf fachliche Beratung.

„Der Zoo Karlsruhe freut sich, sich als Kooperationspartner mit Know-how sowie tiermedizinischer Expertise in das Projekt einbringen zu dürfen“, sagt Zoo-Direktor Matthias Reinschmidt. Im neu eröffneten Luchsgehege des Karlsruher Zoos befinden sich derzeit vier erwachsene Luchse, die dort verbleiben. Die voraussichtlich 2024 in die freie Wildbahn ausgesetzten Jung-Weibchen werden – so sie selbst trächtig werden – die meist zwei bis drei Tiere eines Wurfs alleine großziehen; das oder die Männchen gehen wieder ihrer eigenen Wege.

Für Micha Herdtfelder, den Luchs-Experten aus Freiburg, ist klar: Eine Stützung des Bestands ist ohne neue weibliche Jungtiere nicht möglich. Im Laufe der vergangenen Jahre wurden im Südwesten insgesamt 17 verschiedene männliche Luchse (Kuder) identifiziert. „Aber nur ein weibliches Individuum, das auch nur wenige Monate lang grenznah zur Schweiz nachgewiesen werden konnte“, so der Biologe.