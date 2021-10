210 Feuerwehrkräfte vor Ort

Riesige Rauchsäule über Stuttgart: Großbrand in Busdepot zerstört 20 Busse

In einem Busdepot des Stuttgarter Verkehrsbetreibers SSB geraten mehrere Busse in Brand. Schnell greifen die Flammen auf weitere Fahrzeuge über. Die Löscharbeiten beschäftigen die Einsatzkräfte bis in die Morgenstunden.