Valentin Schydlo hat in seinem Leben schon schlimme Dinge gesehen. Als Feuerwehrmann in Bühlertal, bei Motorradfahrern so beliebt, sieht man Unfallopfer in einem Zustand, den man kaum ertragen kann. Schydlo ist aber niemand, der sich durch Emotionen hemmen lässt. Einer muss am Einsatzort ruhig bleiben. Er ist Feuerwehrmann seit 44 Jahren, Ehrenabzeichen in Gold. Doch einmal, 20 Minuten lang, war das Leben von Schydlo außer Kontrolle. Es war die Hochwasser-Nacht zum 29. Oktober 1998.

Der Regen peitscht unaufhörlich, in Baden-Baden, Bühl und Ettlingen steigen die Pegel. Die Bühlot setzt das Bühlertal unter Wasser. Um 19.03 Uhr geht der Alarm für den Einsatz raus. Stunden später, Schydlo pumpt gerade die Keller im Ort aus, nimmt ihn der Bürgermeister zur Seite, sagt ihm, er sei vom Dienst suspendiert. Ein Hang sei durch sein Haus gerutscht. Ob seine Kinder, seine Frau, seine Mutter leben, kann ihm niemand sagen. Erst 20 Minuten später kommen sie durch die Wassermassen hindurch am Haus an.

Der Balkon liegt auf dem Fiat Panda, irgendwo in der Hofeinfahrt ist ein Teil des Sofas. Schydlo sieht seine Kinder, seine Frau und seine Mutter – aufgeregt, aber am Leben. Er schaltet um, zeigt den Feuerwehrmännern, welche Tür aufgebrochen werden muss, um den 6.000-Liter-Öltank zu sichern.