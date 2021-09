Schule in der Corona-Pandemie: „Es wurden Schüler abgehängt, eindeutig.“

Wir haben relativ früh, als die Nachfrage noch größer war als das Angebot, auch in den Stadtteilen mit schwierigen sozialen Lagen Impfungen angeboten. Da haben sich Schlangen gebildet, das hatte in manchen Stadtteilen Eventcharakter. Inzwischen ist es viel mühsamer, die Impfquote weiter zu erhöhen. Dazu brauchen wir aber weiter Präsenz in der Fläche und niederschwellige Angebote jenseits der Hausärzte.