Unbekannte verwüsten öffentliche Toilette in Nonnenweier

Unbekannte haben erneut die öffentliche Toilette neben dem Friedhof in der Allmannsweiererstraße zerstört. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben bereits zum dritten Mal die öffentliche Toilette neben dem Friedhof in der Allmannsweiererstraße in Nonnenweier zerstört.

Beschädigte Toiletten, herausgerissene Waschbecken und kaputte Handtuchhalterungen waren unter anderem das Ergebnis der Vandalismus-Vorfälle, teilte die Polizei mit. Die Taten konnten in der Nacht vom 27. auf den 28. Januar sowie am 2. Februar und am 14. Februar 2024 festgestellt werden.

Der Sachschaden und die Reparaturkosten belaufen sich auf rund 1.300 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 78 24) 6 62 99 10 zu melden.