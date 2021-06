Schweiß, Frust und Freude: Szenen aus der heißen Großstadt Karlsruhe

Besonders schwierig ist das heiße Wetter in Karlsruhe für Bauarbeiter, die im Freien beschäftigt sind. Auch Schausteller klagen über Hitze und ausbleibende Kunden. Doch es gibt auch viele Menschen, die die hohen Temperaturen genießen.

Diese Hitze. Sie ist ein bisschen wie der Muskelkater nach viel Sport: Man weiß, dass sie kommt, aber man kann nichts dagegen tun. Durchhalten und warten. Wenn draußen die Temperaturen die 30-Grad-Marke überschreiten, fordert die Hitze viele von uns heraus und verlangt Entscheidungen: Drinnen bleiben oder Sonnenbad im Garten, Freibad oder temperierte Museumsräume, kurze oder lange Hose, Schokoeis oder Joghurteis, erfrischendes Radler oder fruchtige Holunder-Schorle.

Alle schwitzen, aber nicht alle klagen. Es gibt wohl so viele Arten, mit Hitze umzugehen, wie es auch verschiedene Charaktere gibt.

Macht man sich aber an diesem glühend heißen Mittwochvormittag mit dem Rad in die aufgeheizte Großstadt auf, kann man die Menschen, denen man begegnet, grob in drei Gruppen einsortieren: die Toughen, die Leidenden und die Genießer.