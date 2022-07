Grundschule

Städtetag in Baden-Württemberg: Ganztagsanspruch „völlig unvorstellbar“

Der geplante Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in den Grundschulen sei laut dem Städtetag in Baden-Württemberg nicht umsetzbar. Laut Verbandspräsident Peter Kurz (SPD) liege es unter anderem an den finanziellen Mitteln.