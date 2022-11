Streik bei der AVG am Donnerstag: Stadtbahnen könnten schmutzig sein

Mitarbeiter aus mehreren Bereichen der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) wollen am Donnerstag streiken. Das könnte sich laut AVG vor allem auf die Sauberkeit der Bahnen auswirken.

Bei der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) kommt es am Donnerstag zu einem Warnstreik. Demnach legen Mitarbeiter in den Bereichen Wagenreinigung sowie in einzelnen Meistereien und Werkstätten für diesen Tag ihre Arbeit nieder, wie die Gesellschaft mitteilt. Zu dem Streik ruft die Gewerkschaft „verdi“ auf. Hintergrund sind laufende Tarifverhandlungen mit der AVG.

Die AVG-Stadtbahnen erreichen den Karlsruher Hauptbahnhof unter anderem mit der S31 (Odenheim), S32 (Menzingen) und der S71 (Achern).

Stephanie Schulze von der AVG-Geschäftsleitung betont aber: „Wir werden unser Betriebsangebot auch trotz der Streikmaßnahmen fast in vollem Umfang gewährleisten können.“ Mit Ausfällen rechne man nicht, aber es könne sein, dass am Donnerstag auf mehreren Streckenästen verschmutzte Bahnen unterwegs sind.