Andreas Nachbaur ist seit 1994 Professor an der baden-württembergischen Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen. Innerhalb der Rechtswissenschaftlichen Fakultät leitet der 64-Jährige die Fachgruppe „Polizeirecht und Verwaltungsrecht“. Im Interview mit BNN-Korrespondent Axel Habermehl kritisiert er, das neue Polizeigesetz verstoße in Teilen gegen das Grundgesetz.

Herr Nachbaur, warum haben Sie sich an unsere Redaktion gewandt?